Osmanlıspor İbrahim Üzülmez ile anlaşmak üzere
Bülent Uygun'dan vazgeçen Osmanlıspor, genç teknik adam İbrahim Üzülmez'le anlaşmak üzere.
Mor- Sarılılar’da yönetimin yabancı isimleri listesine eklediği ifade edilirken yerli de önplana çıkan teknik adamın İbrahim Üzülmez olduğu öğrenildi.
Son olarak Gaziantepspor’da çalışan başarılı çalıştırıcı, Gençlerbirliği’ne oynattığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştı.
Osmanlısporlu yöneticilerin birkaç gün içinde kararını verip yeni hoca için görüşmeler başlaması bekleniyor.
(Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.