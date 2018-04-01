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Osmanlıspor ile Konyaspor maçı başladığı gibi bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde İrfan Buz'un takımı Osmanlıspor ile Sergen Yalçın'ın ekibi Atiker Konyaspor karşılaştı.

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Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde İrfan Buz'un takımı Osmanlıspor ile Sergen Yalçın'ın ekibi Atiker Konyaspor kozlarını paylaştı.
 
Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Küme düşme hattından sıyrılmak isteyen iki takımın mücadelesinde fırsatlar harcandı ve puanlar paylaşıldı
 
Alınan bu sonucun ardından Osmanlıspor 28 puana çıkarken, Konyaspor da 25 puana yükseldi.
 
Ligin bir sonraki haftasında Osmanlıspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Konyaspor sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

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