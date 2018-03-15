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Osmanlıspor ilk deplasman galibiyetini alırsa ortalık karışacak!

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.

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Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de  başlayacak.

Başkent ekibinde sakatlıkları süren Raheem Lawal, Özer Hurmacı, Avdija  Vrsajevic ve Luiz Carlos, Kardemir Karabükspor karşısında forma giyemeyecek.

Osmanlıspor ligde geçen hafta sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek ikinci  yarıdaki ilk galibiyetini almıştı. Son 3 maçını kaybetmeyen mor-sarılılar, rakibi  karşısında bu sezon ilk deplasman galibiyetini hedefliyor.

Mor-sarılılar bugün öğle saatlerinde kara yoluyla maçın oynanacağı  Karabük’e geçecek. Son antrenmanını Karabük'te yapacak Osmanlıspor hazırlıklarını  tamamlayarak, maç saatini bekleyecek.

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