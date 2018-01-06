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Osmanlıspor, Josue ile yollarını ayırdı

İrfan Buz yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan ve Yalçın Ayhan’la Ceyhun Gülselam’ı kadrosuna katarak transfere de flaş bir giriş yapan Osmanlıspor’da şok gelişme.

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İrfan Buz yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan ve Yalçın Ayhan’la Ceyhun Gülselam’ı kadrosuna katarak transfere de flaş bir giriş yapan Osmanlıspor’da şok gelişme.

Başkent ekibi, bir süredir kadroya giremeyen Josue’yle yollarını ayırdı. Teknik direktör İrfan Buz’un talebiyle alınan karar oyuncuya da bildirildi. Portekizli futbolcunun Buz’un oyun anlayışına uymadığı gerekçesiyle bu kararın alındığı ifade ediliyor.

Osmanlıspor’da Josue’nin yanı sıra Raul Rusescu, Diabate, Ninaj, Vaclav Procazka’yla da yol ayrımına gidildi. Başkent temsilcisi sezon başı lisansları çıkarılmayan Mehmet Güven ve Muhammed Bayır’la ise yola devam edecek. Her iki oyuncu da Antalya kampında takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

(Fanatik)

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