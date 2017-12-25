Osmanlıspor, konuk ettiği TM Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti
Süper Lig'de ilk yarının son maçında kazanan Osmanlıspor oldu. Sahasında TM Akhisarspor'u konuk eden başkent ekibi gol düellosuna sahne olan maçı 3-2 kazandı.
Süper Lig'de ilk yarının son maçında Osmanlıspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya geldi.
Osmanlı Stadı'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Osmanlıspor 3-2 kazandı.
Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri Musa Çağıran (Penaltıdan), ve Umar Aminu (2) kaydetti. Teleset Mobilya Akhisarspor’un sayıları ise Soner Aydoğdu'dan geldi.
Bu galibiyet sonrası Osmanlıspor puanını 17'ye çıkarırken Teleset Mobilya Akhisarspor ise 19 puanda kaldı.
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