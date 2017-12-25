Osmanlıspor, konuk ettiği TM Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti Süper Lig'de ilk yarının son maçında kazanan Osmanlıspor oldu. Sahasında TM Akhisarspor'u konuk eden başkent ekibi gol düellosuna sahne olan maçı 3-2 kazandı.