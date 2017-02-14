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Osmanlıspor, Olympiakos maçı için Yunanistan'a gitti

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşılaşacak Osmanlıspor, maç için bu ülkeye gitti.

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Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile yapacağı maç için başkent Atina'ya ulaştı.

Türkiye Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçakla Ankara'da hareket eden kafile 14 Şubat Salı günü TSİ 16.00'da Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi. Osmanlıspor daha sonra havalimanından kamp yapacağı otele gitti. Kafilede sakat Aminu Umar dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Olympiakos ile oynanacak karşılaşma öncesinde 15 Şubat Çarşamba TSİ 19.00'da Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından mor-sarılılar karşılaşma hazırlıkları kapsamında son çalışmasını TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadyumunda yapacak.

Olympiakos-Osmanlıspor karşılaşması 16 Şubat Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak.

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