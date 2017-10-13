Osmanlıspor maçı öncesi Bursaspor'da tam 6 futbolcunun sakatlığı bulunuyor

Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekipte hazırlıklar sürüyor.

Ligde iki maçtır sahadan mağlubiyetle ayrılan Timsah, 4 puanla 17. sırada yer alan Ankara ekibi ile oynayacağı karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Bu mücadele öncesi yeşil-beyazlılarda 6 sakat oyuncu bulunuyor. Geçtiğimiz gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve ayak bileği bağlarında yırtılma meydana gelen Badu’nun 3 hafta oynayamayacağı açıklanırken, dünkü antrenmanda diz bağlarında zorlanma olan ve sahadan sedye ile ayrılan Sercan Yıldırım’ın ise uzun süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Öte yandan bir süredir sakatlıkları bulunan Josua John, fizyoterapist eşliğinde saha testlerini sürdürürken, alt adalesinde sertleşme bulunan Bilal Kısa’nın da 5 gün daha fizyoterapist eşliğinde çalışacağı öğrenildi. Tedavi gördüğü Almanya’dan dönen ve takıma dahil olan Emre Taşdemir’in de fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Bel problemi olan Furkan Özçal’ın ise tedavisinin devam ettiği, 2 gün içinde yeniden takıma dahil olacağı açıklandı.