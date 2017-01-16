Beşiktaş Babel ve Mitrovic'in lisansını çıkardı
Bu akşam Osmanlıspor ile son derece kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta Babel ve Mitrovic'in lisansları çıkarıldı.
Bu akşam ligin 17. haftasında Osmanlıspor'la karşılaşacak Beşiktaş'a müjdeli haber geldi..
DEPORTİVO LA CORUNA BELGELERİ YOLLADI
Siyah-Beyazlılarda Beşiktaş'ta Ryan Babel'in lisans sorunu çözüldü. Hollandalı futbolcunun yeni transfer Mitrovic ile birlikte lisansı çıktı. Eski kulübü Deportivo La Coruna'nın gerekli belgeleri bu sabah göndermesinin ardından lisansı çıkan Babel, Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Osmanlıspor deplasmanında oynayabilecek.
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