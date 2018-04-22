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Osmanlıspor rahat nefes aldı

Spor Toto Süper Lig'de oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 yenen Osmanlıspor, rahat bir nefes aldı.

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Mor-sarılı ekip, 30. hafta mücadelesinde dün başkentin diğer  temsilcisi Gençlerbirliği karşısında kümede kalma yolunda kritik bir galibiyete  imza attı.
 
Geçen hafta Trabzonspor karşısında 3-1 geriye düşmesine rağmen pes  etmeyerek skoru 3-3'e getiren Osmanlıspor, başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni  3-0'la geçti.
 
Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı Adrien Regattin (2) ve Serdar  Gürler'in golleriyle kazanan Osmanlıspor, puanını 32'ye yükseltti.
 
Osmanlıspor, 30 puanda kalan Gençlerbirliği'nin üzerine çıkarken,  Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'u da yakaladı.
 
Maç fazlasıyla küme düşme hattından çıkan başkent ekibi, bu sezon  deplasmandaki ikinci galibiyetini elde etti.
 
Mor-sarılılar, ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor'u  deplasmanda 4-0'la geçmişti.
 
8 haftada bir kez kaybetti
 
İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor, son 8 maçında sadece bir  mağlubiyet aldı.
 
Fenerbahçe'ye İstanbul'da 2-0 yenilen başkent ekibi, diğer  karşılaşmaların 4'ünden beraberlik, 3'ünden de galibiyetle ayrıldı.
 
Son 8 haftada 13 puan toplayarak kümede kalma yolunda önemli bir adım  atan Osmanlıspor, gelecek hafta şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i  konuk edecek.

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