Osmanlıspor Tayfur Havutçu'yu gündemine aldı
Bülent Uygun'dan vazgeçen Osmanlıspor Tayfur Havutçu'yu gündemine getirdi.
Bülent Uygun ile son anda anlaşmaktan vazgeçen Osmanlıspor, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken, gündeme Tayfur Havutçu ismi geldi.
Daha önce Beşiktaş ve Adana Demirspor'u çalıştıran Tayfur Havutçu'nun, ekibiyle birlikte Osmanlıspor'un başına gelebileceği iddia edildi. Tayfur Havutçu dışında başka teknik adamları da gündemine alan Osmanlıspor Yönetimi'nin, bir kaç gün içerisinde teknik direktörlük sorununa nokta koyması bekleniyor.
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