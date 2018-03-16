Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: Net bir skorla kazandık

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise, her iki takım açısından da son derece önemli bir maç oynandığını ve önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bizim için olmazsa olmazlardan bir maça çıktık. Bursaspor'u içeride yeniyorsunuz, bunu pekiştirmek için de burada üç puana ihtiyacınız var. Doğru bir stratejiyle bloklar arasındaki mesafeyi tutarak dengeyi çok iyi bir şekilde sağlayarak pozisyonlara gireceğimizi biliyorduk. Net bir skorla kazandık. Bu bizim için çok önemliydi. Milli maç arasına giriyoruz, içerideki Atiker Konyaspor müsabakasına hazırlanacağız. Yolumuza devam etmek istiyoruz ve kesinle bu takımla ligde kalmak istiyoruz'' diye konuştu.

Son 4 haftada 8 puan aldıklarını hatırlatan Buz, şöyle konuştu:

"Eğer biz bunları almış olmasaydık çok farklı durumda olacaktık. Yarışa ortağız, diğer takımlarda inanılmaz mücadele ediyor. Biz maç maç bakıyoruz, takım halinde buna inandık, istiyoruz, mücadele ediyoruz ve ligde kalacağımıza inanıyoruz. Allah bize çalıştıklarımızla bizi muvaffak eyler. Biz daha fazla doğruları yapmak zorundayız."