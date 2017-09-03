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Osmanlıspor, Uruguaylı kaleci Santiago Mele'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Osmanlıspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Başkent ekibi Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın ülkesi Uruguay'da veliahtı olarak gösterilen Santiago Mele'yi transfer etti.
 
20 yaşındaki kaleci Osmanlıspor'a imza atmak için ülkesinden yola çıkarken yarın Ankara'da olacak. Osmanlıspor'un genç file bekçisiyle sözleşme imzaladıktan sonra, TFF 1. Lig'e yükselen bir başka Ankara ekibi Ankaragücü'ne kiralayacağı öğrenildi.

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