Osmanlıspor'da Bülent Uygun istifa etti
Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 4-2 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçının ardından görevinden istifa etti.
Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 4-2 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçının ardından görevinden istifa etti.
"En doğrusu isitifa etmekti"
Radyospor programcısı Salim Manav'a özel açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, "En doğrusu isitifa etmekti. 3 yıllık sözleşmeler olsa da bu hayatta her şey para demek değil. Maddiyat önemi olmamalı. Bazen fedakarlık yapmak gerekir." ifadelerini kullandı.
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