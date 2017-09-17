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Osmanlıspor'da Bülent Uygun istifa etti

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 4-2 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçının ardından görevinden istifa etti.

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Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 4-2 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçının ardından görevinden istifa etti.
 
"En doğrusu isitifa etmekti"
 
Radyospor programcısı Salim Manav'a özel açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, "En doğrusu isitifa etmekti. 3 yıllık sözleşmeler olsa da bu hayatta her şey para demek değil. Maddiyat önemi olmamalı. Bazen fedakarlık yapmak gerekir." ifadelerini kullandı.

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