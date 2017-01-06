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Fransız L'Equipe, Osmanlı'nın transferini duyurdu

Osmanlıspor için Fransa basınından sürpriz bir iddia geldi.

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Fransız spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1 ekiplerinden Bastia forması giyen Kongolu forvet Thievy Bifouma'nın Osmanlıspor'a yakın olduğunu yazdı.
 
Sezon başında Espanyol'dan Fransız takımına transfer olan 24 yaşındaki futbolcu için Osmanlıspor ile Kongolu forvetin görüştüğü ve oyuncunun transferinde Korsikalı yöneticilerin sorun çıkarmayacağı ifade edildi.
 
Bifouma bu sezon Bastia formasıyla 14 maçta 2 gol kaydetti.Osmanlıspor için Fransa basınından sürpriz bir iddia geldi.
 
Fransız spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1 ekiplerinden Bastia forması giyen Kongolu forvet Thievy Bifouma'nın Osmanlıspor'a yakın olduğunu yazdı.
 
Sezon başında Espanyol'dan Fransız takımına transfer olan 24 yaşındaki futbolcu için Osmanlıspor ile Kongolu forvetin görüştüğü ve oyuncunun transferinde Korsikalı yöneticilerin sorun çıkarmayacağı ifade edildi.
Bifouma bu sezon Bastia formasıyla 14 maçta 2 gol kaydetti.

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