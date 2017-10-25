Osmanlıspor'dan kupada farklı galibiyet!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor, Karagümrük'ü 5-0 mağlup etti ve tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Osmanlıspor, sahasında TFF 2. Lig takımlarından Ottocool Karagümrük'ü 5-0 mağlup ederek, 5. tura yükseldi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Baki Tuncay Akkın, Samet Çavuş
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Carlos, Ninaj, Prochazka, Koray Altınay, Tugay Kacar, Lawal, Regattin, Özer Hurmacı (Dk. 64 Hasan Kılıç), Josue, Doukara (Dk. 69 Serdar Gürler)
Ottocool Karagümrük: İsmail Çipe, Hüseyin Tokmak, Hüseyin Öztürk, Erdinç Çepoğlu, Halil Uysal (Dk. 75 Hakan Albayrak), Denis Taşkesen, Feyyaz Aydil (Dk. 46 Burak Göksel), Şahinali Terzi (Dk. 60 Serkan Odabaşoğlu), Ufuk Akyol, Erkan Sancar, Fatih Kuruçuk
Goller: Dk. 36 Özer Hurmacı, Dk. 45 1 Josue, Dk. 54 Doukara (Penaltıdan), Dk. 72 Serdar Gürler, Dk. 82 Regattin (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Özer Hurmacı (Osmanlıspor), Dk. 38 Hüseyin Öztürk, Dk. 45 Erdinç Çepoğlu, Dk. 53 Fatih Kuruçuk (Ottocool Karagümrük)
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