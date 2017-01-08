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Osmanlıspor'un rakibi seriye bağladı

Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde karşılaştığı Xanthi'yi 2-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

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Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 14. haftasında karşılaştığı Xanthi'yi 2-0 yendi.

Lider Olympiakos, Yunanistan Ligi'nin 14. haftasında Xanthi'ye konuk oldu. Konuk takım, 38. dakikada Brown Ideye ve 89. dakikada Luka Milivojevic'in attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında, Olympiakos'tan Seba, Xanthi'den ise Christos Lisgaras kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde üst üste 5. maçını kazanan ve puanını 37'ye yükselten Olympiakos, en yakın takipçileri Panionios ve Xanthi'nin 12 puan önünde zirvede yer alıyor.

Osmanlıspor ile Olympiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları, 16 ve 23 Şubat'ta oynanacak.

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