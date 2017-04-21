Talisca, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu seçildi
Dün gece Lyon karşısında attığı gollerle yıldızlaşan Anderson Talisca, oyların yüzde 53'ünü alarak UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, Beşiktaş'ın konuk ettiği Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etmesine rağmen penaltı atışlarının ardından elendiği karşılaşmada takımının gollerini kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, oyların yüzde 53'ünü alarak çeyrek final rövanş maçlarının "en iyi oyuncusu" unvanına layık görüldü.
Alman temsilcisi Schalke 04'ün Hollanda ekibi Ajax'ı 3-2 yenmesine rağmen elendiği maçta Alman temsilcisi adına iki asiste imza atan Bosna Hersekli defans oyuncusu Sead Kolasinac, yüzde 24 oyla ikinci sırada yer aldı.
İngiltere temsilcisi Manchester United'ın Belçika ekibi Anderlecht'i uzatmalarda 2-1 yenerek üst tura çıktığı maçta 1 gol kaydeden İngiliz forvet Marcus Rashford ise oyların yüzde 19'unu alarak en iyi üçüncü oyuncu oldu.
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