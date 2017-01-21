Galatasaray'ın talip olduğu stoperler ateş pahası!
Defans hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Avrupa'da hangi stopere el atsa fiyat en az 5-6 milyon euro'dan açıldı
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Stoper arayan Galatasaray’ın dokunduğu altına dönüşüyor. Galatasaray'ın zirvesini buluşturan toplantıda stoper adaylarıyla yapılan görüşmelerle ilgili başkan Dursun Özbek'e bir rapor sunuldu. Ahmet Çalık'ın yanı sıra 1 stoper daha alınmak isteniyordu, merak edilenler, transfer teklifleri belli oldu.
Raporda gündemdeki isimler ve talep edilen bonservis ücretleri sıralanırken fiyatların yüksekliği masaya yatırıldı. Özbek, görüşmelerin sürmesini ve maksimum 3-4 milyon eurodan yukarıya çıkılmamasını istedi.
İşte o rapor...
Ezequie Munoz (Genoa)
"5 milyon euro ve Sinan Gümüş'ü istediler. Devam etmedik"
Hector Moreno (PSV)
"15 milyon euro. Pazarlık bile yapmadık"
Domagoj Vida (D.Kiev)
"12 milyon euro istediler, transferinden hemen vazgeçildi"
Vedran Corluka (L. Moskova)
"Bonservisi 10 milyon euro. Pazarlık yok..."
Vitor Hugo (Palmeiras)
"10 milyon eurodan görüşmelere başladık. Rakam en düşük 8 milyon euro... İmkansız.."
Manoel (Cruzeiro)
"İlk görüşme 7.5 milyon eurodan açıldı. Devam etmedik.."
Rafael Toloi (Atalanta)
"6 milyon eurodan aşağı inilmedi..."
Lucas Mendes (El Jaish)
"4 milyon euroya inilebilir. Ama raporlar olumsuz..."
Gil (Luneng)
"5-6 milyon euroya alınabilir. Kiralık düşünülebilir."
Jardel (Benfica)
"2-3 milyon euro aralığında alabiliriz. Kiralanabilir"
Aderlan Santos (Valencia)
"5 milyon euro istiyor. Kiralanabilir"
Khacheridi (D. Kiev)
"2 milyon euro verip alabiliriz. Ama oyuncu sezon sonunu beklemek istiyor."
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