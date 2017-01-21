Galatasaray'ın talip olduğu stoperler ateş pahası!

Stoper arayan Galatasaray’ın dokunduğu altına dönüşüyor. Galatasaray'ın zirvesini buluşturan toplantıda stoper adaylarıyla yapılan görüşmelerle ilgili başkan Dursun Özbek'e bir rapor sunuldu. Ahmet Çalık'ın yanı sıra 1 stoper daha alınmak isteniyordu, merak edilenler, transfer teklifleri belli oldu.



Raporda gündemdeki isimler ve talep edilen bonservis ücretleri sıralanırken fiyatların yüksekliği masaya yatırıldı. Özbek, görüşmelerin sürmesini ve maksimum 3-4 milyon eurodan yukarıya çıkılmamasını istedi.



İşte o rapor...



Ezequie Munoz (Genoa)

"5 milyon euro ve Sinan Gümüş'ü istediler. Devam etmedik"