Sneijder iki maçta 6 asist yaptı Avrupa'nın büyük liglerine meydan okudu

Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder, Akhisar Belediyespor maçında üç asist birden yaparak bu sezon ikinci kez bir maçta üç asist yapma başarısı gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Aytemiz Alanyaspor'a karşı da üç asist yapan Sneijder, Opta verilerine göre Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon iki ayrı maçta üç asist yapmayı başaran ilk futbolcu oldu.