Fenerbahçe scout ekibi birçok yıldıza sarı lacivertli formayı giydirecek

Yeni sezon kadro çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de scout ekibinin yıllardır ortaya koyduğu çalışma nihayet meyvelerini verecek.

UEFA’dan gelen transfer kısıtlaması sebebiyle zorlanan sarı-lacivertliler, kiralık, bonservisi elinde ve genç oyunculara yöneldi. Yaklaşık 2.5 milyon euroluk bonservisli oyuncu alma şansı bulunan Fenerbahçe, oyuncu satması halinde bu bütçeyi arttırabilecek.

Bu mali koşullar sebebiyle genç yıldız adayları ve uygun maliyetli isim arayışında bulunan yönetim, bu nedenle scout ekibinin oyuncu havuzundan faydalanmayı düşünüyor. Müjdat Yetkiner, Saffet Akbaş ve Kemalettin Şentürk’ten oluşan ekip, uzun süredir çalışıyor. Daha önce transfer kısıtlaması ile ilgili bir sıkıntı olmadığı için scout ekibinin bulduğu genç isimler transfer edilmemişti.

Scout ekibi özellikle Güney Amerika ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı. Başta Brezilya olmak üzere birçok ülke ve ligle ilgili olarak önemli bir oyuncu havuzuna sahip olan Fenerbahçe’ye birçok pozisyon için alternatifli isimler önerildi.

Kjaer’i sordular

Sarı-lacivertli scout ekibi daha önce önemli isimler için transfer tavsiyesinde de bulunmuştu. Bunların başında Brezilyalı futbolcu Kennedy geliyor. Sambacı, Fluminense’de oynadığı dönemde scout listesinde yer aldı ancak araya giren Chelsea futbolcuyu transfer etti.

Scout ekibi, teknik heyetin istediği oyuncular için de görüş bildirmişti. Pereira döneminde 8 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Kjaer için de ekipten görüş alındı. Yönetim, bonservis bedelinin bir savunmacı için yüksek olduğunu düşünürken, scout ekibinden gelen “Olumlu” rapor sonrası transferi gerçekleştirmişti.