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Oyuna girmek istemediği iddia edilen Jeremain Lens: Her zaman oynamak isterim

Beşiktaş'ta dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında oyuna girmek istemediği iddia edilen Jeremain Lens'ten açıklama geldi.

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Beşiktaş'ın Süper Lig'de dün karşılaştığı maçta Şenol Güneş'in kararına uymadığı ve oyuna girmek istemediği iddia edilen Jeremain Lens'ten konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Lens, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bazı söylentiler duydum. Herkesin bilmesini istiyorum ki ben her zaman oynamak isterim. Yaptığım işi seviyorum ve her zaman da elimden gelenin en iyisini yapacağım.”

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