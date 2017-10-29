Oyuna girmek istemediği iddia edilen Jeremain Lens: Her zaman oynamak isterim

Beşiktaş'ın Süper Lig'de dün karşılaştığı maçta Şenol Güneş'in kararına uymadığı ve oyuna girmek istemediği iddia edilen Jeremain Lens'ten konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Lens, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bazı söylentiler duydum. Herkesin bilmesini istiyorum ki ben her zaman oynamak isterim. Yaptığım işi seviyorum ve her zaman da elimden gelenin en iyisini yapacağım.”