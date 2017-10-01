Oyuncu hamleleriyle yenilgiye sebebiyet veren Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de tartışılıyor

Fenerbahçe'nin Akhisar mağlubiyeti sonrası hakem Bülent Yıldırım'la birlikte teknik direktör Aykut Kocaman'ın hamleleri de tartışma konusu oldu. Tecrübeli hocanın yaptığı değişiklikler, başta sosyal medya olmak üzere Fenerbahçe taraftarından tepki gördü.

Taraftarlar "Hakemi yenemeyiz ancak 80 dakikayı boşa harcadık" görüşünde birleşti. İşte Kocaman'a yönelik kamuoyundan gelen sorular:

1. DEĞİŞİKLİK İÇİN NEDEN BU KADAR BEKLEDİ?

Takım ilk 45 dakika boyunca rakip kaleye gitmekte zorlandı. Hücum girişimleri etkisiz kaldı ve şut bile çekemedi. Ancak ikinci yarıya yine aynı futbolcularla başlandı. Aykut Kocaman oyuncu değişikliği için 65 dakika gol yemeyi mi bekledi?

2. NEDEN ISRARLA TOPAL'LA OYUNA DEVAM EDİLDİ?

Mehmet Topal maç boyunca ileri oynama konusunda sıkıntı yaşadı. İlk yarıda sahanın en çok top kaybeden oyuncusu oldu (8 kez). Ozan Tufan son haftalarda bu kadar iyiyken neden oyundan alındı? Neden ısrarla Topal'la oyuna devam edildi?

3. GİULİANO 90 DAKİKAYI NASIL TAMAMLADI?

Akhisar'da da ilk hamle olarak Mathieu Valbuena kenara geldi. 66. dakikada yapılan bu değişikliğe gerekçe olarak Fransız futbolcunun çok top kaybı yapması gösterildi. Ancak çok daha kötü durumda olan Giuliano, 90 dakikayı nasıl tamamladı?

4. JANSSEN 'İN YERİNE AATIF OYUNA GİRER Mİ?

Bir başka tartışma yaratan konu ise, takım 1-0 mağlup durumda ve acilen skora ihtiyacı varken, son 2 haftada skora en çok etki eden oyuncu Vincent Janssen neden oyundan alındı? Aatif Chahechouhe'dan ne bekleniyordu?

ANADOLU'DAN ÇIKAMADI

Fenerbahçe, 2015-16 sezonundan bu yana Beşiktaş, G.Saray ve Trabzonspor'la ligde oynadığı maçlarda sadece 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte ligdeki diğer takımlara karşı tam 11 mağlubiyet alındı. Büyük maçlarda rakiplerine karşı sonuç almakta zorlanmayan sarı-lacivertliler, 'Anadolu takımı' olarak tabir edilen rakiplere karşı yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk potasından uzaklaştı.

Sabah