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Dün akşam Riekerink - Bruma gerginliği dikkat çekti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzincanspor'u farklı geçen Galatasaray'da Riekerink - Bruma gerginliği dikkat çekti.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzincaspor'u 6-2 mağlup etti. Maça damga vuran ise Bruma-Riekerink gerilimi oldu.

Galatasaray'ın Portekizli genç yıldızı 65. dakika Rikerink tarafından kenara alındı.Oyundan alınan ve yerini Yasin Öztekin’e bırakan Bruma, teknik direktör Jan Olde Riekerink’in bu kararına tepki gösterdi.Söylenerek direkt olarak soyunma odasına gitmek isteyen genç yıldıza hocası tepki gösterdi.

Rikerink, Bruma'yı kolundan tutarak kulübeye, arkadaşlarının yanına oturmasını istedi. 

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