Ozan Kabak'ın aldığı maaş oldu oldu
Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak gündeme oturdu. Peki, Ozan Kabak ne kadar maaş alıyor?
Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, sarı kırmızılı takımda bir lig maçına ilk 11'de başlayan ilk 21. yüzyıl doğumlu futbolcu olarak tarihe geçerken, aldığı maaş dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray bu sezon 21 kişilik as oyuncu kadrosuna tam 7 tane altyapı oyuncusu ekledi ve TFF'ye bildirdiği listede bu genç oyunculara yer verdi.
Cimbom'da altyapıdan çıkan genç oyunculara yılda 16 bin 848 TL ödeniyor. Bu bedel ayda 1.404 TL'ye tekamül ediyor.
Galatasaray'da A Takım kadrosuna çıkarılan Ozan Kabak, Yunus Akgün gibi genç oyuncuların hepsine bu maaş veriliyor. İsmail Çipe'ye ise daha iyileştirilmiş bir ödeme ile 72 bin lira maaş veriliyor yani 23 yaşındaki genç kaleci ayda 6 bin TL kazanıyor.
İŞTE GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN MAAŞLARI
1- Sofiane Feghouli: 3.850 milyon euro
2- Fernando Muslera: 3.575 milyon euro
3- Younes Belhanda: 3.350 milyon euro
4- Fernando: 3.3 milyon euro
5- Selçuk İnan: 2.950 milyon euro
6- Badou Ndiaye: 2.7 milyon euro
7- Mariano: 2.3 milyon euro
8- Maicon: 2.2 milyon euro
9- Eren Derdiyok: 2.150 milyon euro
10- Serdar Aziz: 2 milyon euro
11- Yuto Nagatomo: 2 milyon euro
12- Ryan Donk: 1.895 milyon euro
13- Emre Akbaba: 1.750 milyon euro
14- Tarık Çamdal: 1.605 milyon euro
15- Garry Rodrigues: 1.350 milyon euro
16- Henry Onyekuru: 1.2 milyon euro
17- Martin Linnes: 950 bin euro
18- Ahmet Çalık: 900 bin euro
19- Sinan Gümüş: 650 bin euro
20- Ömer Bayram: 500 bin euro
21- Muğdat Çelik: 2 Milyon TL
22- İsmail Çipe: 72 Bin TL
23- Ozan Kabak: 16 bin 848 TL
24- Yunus Akgün: 16 bin 848 TL
(Futbol Arena)
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