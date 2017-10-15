Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ozan Tufan: Benim yüzümden bazen gol yenilebiliyor

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı ve zaman zaman tepki gördüğü ancak bir aile olduklarının altını çizdi.

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin başarılı isimlerinden biri olan Ozan Tufan, mücadeleyi değerlendirdi ve yükselen performansını yorumladı.

İşte Ozan'ın maç sonu açıklamaları:

"Performansımla ilgili konuşmak gerekirse, Aykut hocam ve yöneticilerin ve taraftarın desteğiyle, kendimi artık ön plana atmam gerektiğini düşündüm. Hatalarım oluyor, yanlışlarım oluyor, bazen pas hatalarım oluyor, benim yüzümden gol de yenilebiliyor, ama takım olarak oynadığımız zaman, her şeyin üstesinden gelebiliyoruz."

"Derbi hazırlıklarını yapacağız. Arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Yeri geldi, tepki yedim. Böyle şeyleri unutmanız gerekiyor, hemen onu orada yenmeniz gerekiyor. Ben bunu yaptığımı düşünüyorum. Psikolojik anlamda kendimi hazır tutmam, en önemlisiydi. Yeri geliyor Volkan abi ıslıklanıyor, yabancı ıslıklanabilir. Bunları beraber çözebiliriz, biz bir aileyiz."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Avrupa'da PKK rezaleti!

Avrupa'da PKK rezaleti!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA