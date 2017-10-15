Ozan Tufan: Benim yüzümden bazen gol yenilebiliyor

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin başarılı isimlerinden biri olan Ozan Tufan, mücadeleyi değerlendirdi ve yükselen performansını yorumladı.

İşte Ozan'ın maç sonu açıklamaları:

"Performansımla ilgili konuşmak gerekirse, Aykut hocam ve yöneticilerin ve taraftarın desteğiyle, kendimi artık ön plana atmam gerektiğini düşündüm. Hatalarım oluyor, yanlışlarım oluyor, bazen pas hatalarım oluyor, benim yüzümden gol de yenilebiliyor, ama takım olarak oynadığımız zaman, her şeyin üstesinden gelebiliyoruz."

"Derbi hazırlıklarını yapacağız. Arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Yeri geldi, tepki yedim. Böyle şeyleri unutmanız gerekiyor, hemen onu orada yenmeniz gerekiyor. Ben bunu yaptığımı düşünüyorum. Psikolojik anlamda kendimi hazır tutmam, en önemlisiydi. Yeri geliyor Volkan abi ıslıklanıyor, yabancı ıslıklanabilir. Bunları beraber çözebiliriz, biz bir aileyiz."