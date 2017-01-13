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Ozan Tufan: Açlıktan ölüyorum!

Fenerbahçe'de diyet programı uygulatılan Ozan Tufan, teknik direktör Advocaat'a dert yandı: Açlıktan ölüyorum hocam!

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Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, performanslarını sık sık eleştirdiği Salih Uçan ve Ozan Tufan'ın yanı sıra fiziksel düşüş gözlediği Alper Potuk'u Antalya kampında deyim yerindeyse bayılttı.
 
Üç oyuncuyla kampın ilk günü konuşan Advocaat, "Üçünüz de fiziksel olarak yetersizsiniz. Size ekstra program yazdıracağım" dedi. Takımın normal kamp programına katılan oyuncular, kondisyoner Fatih Yıldız eşliğinde bireysel ekstra çalışmalar yaptılar.
 
Bu üçlü içindeki en şanssız isim bireysel ekstra çalışmaların yanı sıra diyet ağırlıklı beslenme programına da tutulan Ozan oldu. Milli futbolcu, Advocaat ile yaptığı bir görüşmede 'Hocam açlıktan ölüyorum. Karnımı doyurmak istiyorum' diye dert yandı.
 
Sabah

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