Ozan Tufan Boluspor maçında forma giyecek

Ozan Tufan devre arasında kendine takım bulamayınca, Aykut Kocaman tarafından affedilmişti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, A takımla idmanlara çıksa da henüz kadroya giremedi.

Ozan, hocasına kendini gösterebilmek için cuma günü Boluspor ile oynanacak hazırlık maçını iple çekiyor. Kocaman’ın bu karşılaşmada öğrencisini ilk 11’de görevlendirmesi bekleniyor.

(Fanatik)