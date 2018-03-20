Ozan Tufan Boluspor maçında forma giyecek
Ozan Tufan devre arasında kendine takım bulamayınca, Aykut Kocaman tarafından affedilmişti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, A takımla idmanlara çıksa da henüz kadroya giremedi.
Ozan Tufan devre arasında kendine takım bulamayınca, Aykut Kocaman tarafından affedilmişti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, A takımla idmanlara çıksa da henüz kadroya giremedi.
Ozan, hocasına kendini gösterebilmek için cuma günü Boluspor ile oynanacak hazırlık maçını iple çekiyor. Kocaman’ın bu karşılaşmada öğrencisini ilk 11’de görevlendirmesi bekleniyor.
(Fanatik)
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