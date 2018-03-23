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Ozan Tufan Boluspor maçında hocasının gözüne girmeye çalışacak

Milli takım arasını iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe’de bugün Boluspor ile yapılacak hazırlık maçı önemli bir şans olarak dikkat çekiyor.

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Milli takım arasını iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe’de bugün Boluspor ile yapılacak hazırlık maçı önemli bir şans olarak dikkat çekiyor. Aykut Kocaman ve teknik ekibi bu karşılaşmada birçok forma şansı bulamayan ismi değerlendirmek istiyor.

Bunların en başında da Ozan Tufan geliyor. Devre arası dönemini kadro dışında geçiren 21 yaşındaki orta saha, yaklaşık 5 aydır takımla bir maça çıkmadı. Ozan, Boluspor’a karşı oynayarak hem fiziksel durumunun görülmesi hem de form durumunun tespit edilmesi adına önemli bir sınav verecek.

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