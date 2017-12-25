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Ozan Tufan Deportivo La Coruna yolunda...

Fenerbahçe'de durumu merak konusu olan Ozan Tufan, sarı lacivertli formaya veda ediyor.

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Fenerbahçe’nin 2015-2016 sezonunda Bursaspor’dan transfer ettiği Ozan Tufan sarı-lacivertli formayla beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. Büyük umutlarla transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla forma şansı bulamıyor.

Süper Lig’in 11. haftasında Osmanlıspor ile oynanan ve 1-1 biten müsabaka sonrasında Aykut Kocaman, Ozan Tufan’ı kızağa çekmişti. Bu maç sonrası pek forma şansı bulamayan genç orta sahanın İspanyolca dersleri alması bir İspanyol ekibine transfer olacağı iddialarını arttırdı.

Milli futbolcunun devre arasında İspanya ekibi Deportivo’ya imza atacağı belirtiliyor.

(Fanatik)

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