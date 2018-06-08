Ozan Tufan formasına kavuşmak için gün sayıyor
Ali Koç'un başkan olmasıyla yeniden forma giyme şansı doğan Ozan Tufan, yeni hocanın açıklanmasını bekliyor.
Ozan Tufan'ın, Aykut Kocaman ile yıldızı barışmamış ve eski başkan Aziz Yıldırım tarafından gözden çıkartılmıştı. Ozan, yeni başkan Ali Koç ile başlayan, Comolli yönetimindeki yeni yapılanmada kendisine bir şans daha verileceğini ümit ediyor. Sezonun son idmanında ayak bileğinden sakatlanan 23 yaşındaki futbolcu, sahalara dönmeyi iple çekiyor. Ozan, geçen sezonu 3 gol, 2 asistle tamamlamıştı.
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