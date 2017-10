Ozan Tufan: Sezon başında Benfica beni istedi

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Süper Lig'in 9. haftasında derbi maçta Galatasaray'ı geçen sezon olduğu gibi Türk Telekom Stadı'na galibiyet için gideceklerini söyledi.

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Ozan Tufan, AA'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan, Süper Lig'e iyi başlayamamalarına rağmen sezon sonu şampiyon olmak istediklerini belirterek, Beşiktaş'tan sonra Galatasaray derbisini de kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ligin uzun bir maraton olduğunu aktaran milli futbolcu, şöyle konuştu: "Ligde neyin ne olacağı belli olmuyor. Hızlı ve iyi başlayan bir Galatasaray, iyi futbol oynayan bir Beşiktaş var. Herkes için güçlü gözüken Beşiktaş'ı yenebiliyoruz. Şimdi dışarıda Galatasaray maçımız var. Geçen sene de orada yenmiştik. Bu sene de yenmek için gideceğiz. Bizim için rakip ayrımı yok. Bakıldığı zaman en zor takımlardan biri Medipol Başakşehir'dir. Hem içeride hem dışarıda zor bir takım. Biz mücadelemizi, hırsımızı, azmimizi sahaya yansıtınca karşımızda kimse duramıyor. Bunun da örneğini Beşiktaş maçında gördük."

Fenerbahçe'de üçüncü sezonunu geçirdiğini hatırlatan 22 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor Kadıköy'e geldiğinde hep, "Bu sene sıkıntılılar, yeneceğiz." diye söylemlerde bulunuyorlar. Bu bizim öz güvenimizi daha da yükseltiyor. Biz Kadıköy'de rahat bir şekilde oynuyoruz. Yıllardır değişmeyen tek bir şey var, o da Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u Kadıköy'de yenmemiz." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk için her şeyi yapmaya çalışıyoruz"

Genç futbolcu, şampiyonluk için verilen sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Öncelikli hedefimiz Türkiye'de şampiyon olmak. Bunun için çaba sarfediyoruz. Hocamızın "Biz şampiyon olacağız." sözü var. Bunun için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan bizim için şampiyon olmak ve taraftarımızı mutlu etmek."

"En keyif aldığım hoca Aykut Kocaman"

Ozan, kariyerinde bugüne kadar çok iyi teknik adamlarla çalıştığını ancak en fazla Aykut Kocaman'la çalışmaktan keyif aldığını dile getirdi.

Sarı-lacivertli futbolcu, Aykut Kocaman'dan övgü dolu sözlerle bahsederek, şunları kaydetti: "Yabancı hocayla Türk hoca arasında fark vardır. Aykut hocanın zaten nasıl bir karaketer ve insan olduğunu biliyoruz. Aykut hoca Türk oyunculara kendilerini daha iyi hissettiriyor. Fenerbahçe'ye geldiğimden beri çalıştığım en iyi hoca Aykut Kocaman. Zaten hep çalışmak istediğim bir isimdi. Şenol Güneş, Fatih Terim, Ertuğrul Sağlam gibi hocalarla da çalıştım. Hepsi de iyi hocalar ama şu an Fenerbahçe'ye hizmet veren Aykut Kocaman'la çalıştığım için daha da bir keyifliyim. Bana çok şey katıyor; hem psikolojik hem de saha içi olarak. Saha dışında psikolojik olarak yönlendirmesi, beni daha da mutlu ediyor. Bazı şeyleri yanlış yapabilirken beni doğruya çeken bir insan. Teşekkür ediyorun kendisine. Saha içinde de yanlış yapabileceğim şeyler varken, beni psikolojik anlamda 2-3 dakikalık cümleleriyle hemen motive ediyor."

Kariyerinde Fatih Terim ve Şenol Güneş'in de önemli rol oynadığını anlatan Ozan, "Şenol Güneş, benim Bursaspor'dan beri hocam. Şenol hocayla saha dışında da görüşüyorduk zaten. Bu, Volkan Şen'le, Şener Özbayraklı'yla ve Fernandao'yla da böyledir. Fatih hoca ise iyi oynamadığım zaman bile, daha gencecik yaşta milli takıma çağırdı. Bana güvendi ve gözü kapalı forma verdi. Birkaç cümlesiyle beni rahatlattı. Beni milli takıma aldığı için yüzünü karartmamak adına elimden geleni yaptım." diye konuştu.

"Kilo sıkıntım olsa oynatılmam"

Ozan Tufan, hakkında yapılan "fazla kilosu var" yorumlarına tepki gösterdi.

Kilo fazlasının bulunmadığını vurgulayan genç futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyoruz. Burada diyetisyeni, doktorları, kilo ölçümcüleri vs herkes var. Tişörtün bana bol gelmesi, o an fotoğrafta formanın üzerime yapışmasıyla göbeğin çıkması, bütün herkesi yanlış yerlere yönlendirebiliyor. Bunu da zaten yanlış yere çekmek isteyenler var. Yağ oranlarım, kilom belli. Kilo sıkıntım olsa ilk başta hocam beni oynatmaz. Hem kulüp, hem milli takım hocamın bir bildiği var ki beni oynatıyorlar. Bu, (kilolu iddiaları) benim sorunum değil, böyle yönlendirmeye çalışanların sorunu. Şu an değişen bir şeyim yok hatta daha fazla sıkılaştım. Yağ oranımda düşme var, kilomda azalma da var. Geçen hafta 'kilosu vardı', bu hafta maç iyi gitti 'Ozan çok iyiydi' deniyor. Bu böyle olmaz. Spor yorumcuları da böyle. Bunları hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Bu durum çok yanlış. Benim ölçümlerim var. Bir sıkıntı olsa hoca beni tutmazdı zaten. Hoca oynatıyorsa, demek ki bir bildiği var."

Sosyal medya yorumu

Sosyal medyada en çok konuşulan futbolcuların başında geldiğini arkadaşlarının söylemesiyle öğrendiğini aktaran Ozan Tufan, şu değerlendirmede bulundu: "Açıkçası bakmıyorum ama arkadaşlarım da söyleyince 'Ya Ozan ne yapmış da böyle olmuş.' diye soruyorum kendime. Benim yaptığım pas hatasını başkası da yapıyor. Açıkçası geçen Beşiktaş maçında kaçırdığım golden sonra bir televizyon kırılmış galiba. O televizyon kırılma videsonu izledim. Çocuk kendine zarar veriyor. Ben bir orta saha oyuncusuyum. Bir orta saha oyuncusu bir derbide üç defa gol pozisyonuna girebilir mi, ben giriyorum. Çocuk televizyonu kırmış. Gol kaçabilir, burada kimler ne goller kaçırdı. Bunlar olacaktır. Bir şeylere zarar verme, bağırma çağırma, insanları küstürür ve bazı şeylerden nefret ettirir." Sarı-lacivertli futbolcu, Beşiktaş derbisinde boş kaleye kaçırdığı golle ilgi olarak, "İki yönlü oynamak için elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Kendime göre istatistiklerim var. Her maç bu istatistiklerimi yakalamaya çalışıyorum. Beşiktaş maçında kaçırdığım golde, ceza sahasında nefes nefese kaldım. Orta sahada topu aldığımda yorgunluk hissetmedim. Solda Alper'e attım. Alper'e atınca o topun bana geleceğini biliyordum ama topun o şiddetle geleceğini tahmin edemedim. Durduğum açı da yanlış olabilir ama o deparı atmışken büyük bir yorgunlukla oradaydım. Arkadaşlarım bana kızdı, 'Nasıl atamazsın o golü' diye. Şansızlık o kadar büyük ki direğe çarpıp geri dönüyor. Çok istemiştim derbide gol atmayı." yorumunu yaptı.

"Ekstra çalışmaya ihtiyaç duymuyordum"

Ozan Tufan, sezon başından bu yana çok sıkı bir şekilde çalıştığını belirtti.

Kendisini geliştirmek için bireysel antrenör tuttuğunu aktaran Ozan, şu ifadeleri kullandı: "Sezon başından beri Aykut Kocaman önderliğinde çok sıkı çalışıyorum. Antrenmandan çıkınca ekstra idmana ihtiyaç duymuyordum. Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var, insanlar sizi nereye çekerse bütün halk oraya gidiyor. Bu sadece Fenerbahçe'de değil, diğer takımlarda da böyle. Ben, bu tip yorumlar yapanların iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. Aralarında tabii iyi niyetli olanlar da var ama sanki biraz algı operasyonu yapıyorlar gibi. Biz milli takım oyuncularıyız, Büyük çaba gösteriyoruz zaten. Televizyonda, taraftarlarımızı başka yere çekerlerse sevenlerimiz o yöne gidiyor. Bu durumda benim yaptığım en ufak hata da her şeyimi mahvediyor. Bu çok büyük bir problem. Ben, ekstra çalışma gereksinimi duymuyordum ancak sıkıntılar olunca kendimi daha da geliştirmek için hoca tutmak istedim. 'İlk başlarda niye çalışmıyordu?' diye soracak olurlarsa zaten kulübümde sıkı bir programımız var, o yüzden sezon başında bireysel antrenörüm yoktu."

Taraftarın kendisinden büyük beklenti içinde olduğunu anlatan Fenerbahçeli futbolcu, protestoların da bu yüzden yapıldığını söyleyerek, "Volkan ağabey 15 yılı aşkındır burada ve ben ilk defa onun ıslıklandığını gördüm. Kötü niyetli olunduğunu düşünmüyorum. Taraftarın benden beklentisi yüksek ve bir tepki ortaya koyuyorlar. Milli takımda da ıslıklanmam işime daha fazla sarılmama neden oldu. Son zamanlarda taraftarlarımızın da tribüne çağırıp desteklemesi beni daha da motive etti. Taraftarın içini biliyorum. İçlerinde kötü niyetliler de olabilir ama onlar beni hep iyi yerde görmek istedikleri için protesto ettiler." şeklinde konuştu.

"Benfica istedi"

Ozan Tufan, sezon başında Portekiz temsilcisi Benfica'dan transfer teklifi aldığını ancak bazı pürüzlerin yaşandığını aktardı.

Hedeflerinden birinin yurtdışında futbol oynamak olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Fenerbahçe'ye transfer olmamdan itibaren hedeflerimden birisi burada iyi oynayıp yurtdışında kulübümü en iyi şekilde temsil etmekti. Sezon başı beni isteyen takımlar vardı. Bunlardan biri de Benfica'ydı zaten. Bazı pürüzler oldu. Bu anlaşmazlıklar biraz da benim dışımda gerçekleşti. Burada kalmamdan yana bir sıkıntı yok, zaten benim gönlüm Fenerbahçe'de. Gönül bağım burası. Fenerbahçe'nin yeri bende farklı. Elbet bir gün yurtdışında oynayıp Fenerbahçe'yi ve ailemi temsil etmek isterim. İspanya'da futbol oynamak isterim." dedi.

Yabancı kontenjanı ve Video Yardımcı Hakem

Ozan Tufan, yabancı kontenjanı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) konusunda da görüşlerini dile getirdi.

Yabancı futbolcu sayısının daha az olmasının Türk futbolcular için daha iyi olabileceğinin altını çizen Ozan, "Yabancı oyuncularla aram çok iyidir. Aslında yabancı sorunu bakıldığında yok gibi gözüküyor, Ozan oynuyor mu oynuyor. Yabancı kuralı daha az ya da eşit olsaydı, Türk futbolcusu için daha iyi olabilirdi. Beşiktaş derbisini hayat memat meselesi olarak gördüm ve kendimi konsantre ettim. Bütün yabancı oyuncularımızı da böyle motive ettik. Sonuçta bu konu beni aşan bir durum." açıklamasında bulundu.

VAR sisteminin faydalı olabileceğini de anlatan Ozan Tufan, "İngiltere'de gol çizgisi kamerası var. Bizde de olmalı. Maçta bugün bize olan yarın başkasına olabiliyor. Bu durumun bir şekilde neticeye kavuşması için bu uygulamanın yürürlüğe girmesi lazım. Bu sistem hakemleri de rahatlatır." diyerek sözlerini tamamladı.

AA