Ozan Tufan sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıyor
KADRO dışı kaldıktan sonra satış listesine koyulan Ozan Tufan'ın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından kadro dışı kaldıktan sonra satış listesine koyulan Ozan Tufan, uzun bir aranın ardından takımla çıktığı Boluspor maçında büyük hüsran yaşadı.
Sarı-Lacivertli Yönetim, 23 yaşındaki oyuncunun gösterdiği performans sonrası sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Genç orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Akşam)
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