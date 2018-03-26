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Ozan Tufan sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıyor

KADRO dışı kaldıktan sonra satış listesine koyulan Ozan Tufan'ın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından kadro dışı kaldıktan sonra satış listesine koyulan Ozan Tufan, uzun bir aranın ardından takımla çıktığı Boluspor maçında büyük hüsran yaşadı.

Sarı-Lacivertli Yönetim, 23 yaşındaki oyuncunun gösterdiği performans sonrası sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Genç orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Akşam)

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