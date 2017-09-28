Ozan Tufan: Takım içinde toplantı yapıp birbirimize sarıldık

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında yüksek öz güvenle sahaya çıkacaklarını söyledi.

Sarı-lacivertli futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manisa temsilcisinin teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iyi bir çıkış yakaladığını belirtti.

Okan Buruk'u genç milli takımlardan tanıdığını aktaran 22 yaşındaki futbolcu, "Okan hoca benim için ağabey gibidir. Ona rakip olmak güzel olacak. Çok genç bir isim olmasına rağmen çok iyi taktik anlayışı var. Gerçekten takıma yansıyor bu. Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları için her zaman bir korku, tehdit göreceklerdir. Manisa'ya öz güvenimiz yüksek gideceğiz. Amacımız Akhisarspor karşısında 3 puan almak. Manisa'dan galibiyetle dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çok iyi bir kamp dönemi geçirmelerine rağmen sezona kötü başladıklarını hatırlatan Ozan Tufan, şunları kaydetti:

"Sezon başı istediğimiz galibiyetleri elde edemedik. Bu bizim için üzüntü verici. Çok çalışıyorduk ama karşılığını galibiyet olarak alamıyorduk. Takım içinde toplantı yaptık, birbirimize sarıldık ve arkadaşlığımızı pekiştirdik. Bunu da son Beşiktaş maçında gördünüz. Bu maçlar öz güvenimizi yerine getirdi. Şu an çok iyi bir durumdayız. Akhisarspor maçını da galibiyetle tamamlamak istiyoruz."

"Takım olarak oynamalıyız"

Ozan Tufan, sezon başında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedon temsilcisi Vardar'a elenmelerinin kendileri için de kötü olduğunu anlattı.

Vardar'a karşı sezon başında oynamalarının sıkıntısını yaşadıklarını dile getiren Ozan, "Sezon başında adaptasyon süreci devam eder. Vardar maçı sezon başına denk geldi. Biz adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşadık. Sahaya istediklerimizi yansıtamadık. Takım olarak oynamamız gerekirken, işi bireysele dökünce üzüntülü bir sonuç aldık. Kimse bunu istemiyordu. Takım olarak oynamaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.