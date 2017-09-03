Ozan Tufan'a büyük tepki

Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, gösterdiği performansla sosyal medyada büyük tepki gördü.

Fenerbahçe'de performansı ve fazla kiloları sebebiyle taraftarların sürekli tepkisine maruz kalan Ozan, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ile karşı karşıya geldiği maçta da kötü oyunuyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

Mircea Lucescu'nun 11'de başlattığı milli oyuncu, sahada çok sönük kalırken, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.