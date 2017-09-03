Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ozan Tufan'a büyük tepki

Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, gösterdiği performansla sosyal medyada büyük tepki gördü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, gösterdiği performansla sosyal medyada büyük tepki gördü.
 
Fenerbahçe'de performansı ve fazla kiloları sebebiyle taraftarların sürekli tepkisine maruz kalan Ozan, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ile karşı karşıya geldiği maçta da kötü oyunuyla eleştiri oklarının hedefi oldu.
 
Mircea Lucescu'nun 11'de başlattığı milli oyuncu, sahada çok sönük kalırken, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Parke taşlarıyla halk otobüsüne saldırıp, yolcuyu darp ettiler

Parke taşlarıyla halk otobüsüne saldırıp, yolcuyu darp ettiler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA