Ozan Tufan'a sürpriz talip
Aykut Kocaman, Ozan Tufan’ı kampa götürmeyerek gözden çıkartmıştı. Sarı-Lacivertliler’in gönderme kararı aldığı genç oyuncu için sürpriz bir talip çıktı.
Aykut Kocaman, Ozan Tufan’ı kampa götürmeyerek gözden çıkartmıştı. Sarı-Lacivertliler’in gönderme kararı aldığı genç oyuncu için sürpriz bir talip çıktı.
Katar’ın El-Gharafa takımının başına geçen Bülent Uygun, Ozan’a teklif yapabileceklerini söyledi. Katar ekibinin kapıyı çalması halinde Fenerbahçe Yönetimi’nin kapıyı 10 milyon Euro’dan (45 milyon TL) açması bekleniyor.
El-Gharafa’nın dışında İspanyol takımları Deportivo ve Sociedad’ın yanı sıra Süper Lig’den Osmanlıspor ve Akhisar’ın Ozan’ı kiralamak istediği öğrenildi.
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