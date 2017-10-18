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Ozan Tufan'dan Aykut Kocaman'a teşekkür

Ozan Tufan Malatya maçının ardından kendisini 'aferim koçum' diye tebrik eden Aykut Hoca'ya itirafta bulundu.

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Fenerbahçe'ye geldiği günden beri en parlak dönemini geçiren Ozan Tufan, hem golü hem pas yüzdesiyle yıldızlaştığı Evkur Yeni Malatya karşılaşması sonrası mutluluktan havalara uçtu. Sezon başında taraftarlar tarafından sık sık protesto edilse de pes etmeyip formayı hak ettiğini gösteren işlere imza atan milli futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman'a samimi itiraflarla bulundu.

"BENDE EMEĞİNİZ ÇOK FAZLA"

3-1 kazandıkları mücadelenin ardından kendisini "Aferim koçum" diyerek tebrik eden hocasına içini döken başarılı orta saha, şunları söyledi: "Bugün hala bu takımda oynayıp şans bulabiliyorsam bu senin sayende hoca. Gerçekten sizin desteğinizle atlattım kötü günleri. Üzerimde emeğin çok. Çok değil daha 3-4 hafta önce hem Kadıköy'de hem deplasmanda ıslıklanırken şimdi alkışlanan oyuncu oldum.

"DAHA DA İYİ OLACAĞIM!"

Taraftarın beni bağrına basması mükemmel bir his. Ben de onların bu desteğine oyunumla karşılık verdiğimi düşünüyorum. Benimle çok konuştunuz, çok dert dinlediniz. Size ne kadar teşekkür etsem az. Bu performansımın üzerine çıkmam gerektiğini biliyorum. Size söz grafiğimi de arttıracağım ama şu an rüyada gibiyim. Bu güzel hissin tadını çıkaracağım."

(Vatan)

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