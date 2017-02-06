Ozan Tufan'dan Beşiktaş taraftarına şok hareket!
Gergin geçen Beşiktaş-Fenerbahçe maçının son anlarında da tartışmalı anlar yaşandı.
Siyah-Beyazlı taraftarlar, Beşiktaş atağında ceza sahası içerisinde Ozan Tufan'ın topa eliyle müdahale ettiğini öne sürdü. Pozisyonun devamında da penaltı beklentisi gelince genç futbolcu, Beşiktaş taraftarına tepki gösterdi
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Beşiktaşlı taraftarların üst üste yaptığı penaltı itirazları sonrası eliyle 'Çok konuşuyorsunuz' şeklinde bir işaret yaptı.
Karşılaşma sonrası Fenerbahçeli futbolcular, tur sevincini taraftarla yaşadı. Oyuncular, deplasman tribününde kendilerini destekleyen yaklaşık 2000 kişiyle galibiyet sevincini paylaştı.
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