ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ozan Tufan'ın menajeri Ahmet Bulut Benfica ve Sporting kulüpleriyle görüşüyor

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın, kariyerine Portekiz'de devam etmesi gündemde. Ozan için Benfica ve Sporting kulüpleriyle görüşmeler sürüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, yeni sezonda Portekiz Ligi'nde mücadele edebilir. Milli futbolcu, menajeri Ahmet Bulut aracılığıyla Portekiz kulüpleriyle temas halinde.

Ozan Tufan'ın transferiyle ilgilenen en ciddi kulüpler ise Benfica ve Sporting. Görüşmelerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Milli futbolcunun, bonservisiyle birlikte takımdan ayrılması planlanıyor.

Ozan daha önce İspanyol kulüpleriyle de görüşmüş ancak bu temaslardan sonuç alınamamıştı. Bursaspor'dan ayrıldığı dönemde de futbolcuya talip olan Valencia da bu kulüplerin arasındaydı.

Ozan'ın geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi beklenirken, Fenerbahçe bu transferden elde edilecek gelire göre yapılacak takviyelere yön verecek.

Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22'si ilk 11'de olmak üzere 35 maçta görev aldı ve 5 kez rakip fileleri havalandırdı. (NTV Spor)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyunu durduran vatandaş iftara davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyunu durduran vatandaş iftara davet etti

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA