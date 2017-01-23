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Ozan Tufan'ın sol arka adalesinde ödeme rastlandı

Başakşehir maçında attığı golle takımına 3 puanı getiren Ozan Tufan'ın sol arka adalesinde ödem olduğu tespit edildi.

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Orta alanda Mehmet Topal'ın ardından Ozan'ın da sakatlanması Teknik Direktör Advocaat'ı sıkıntıya sokarken, iki oyuncunun da Kayserispor maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. 
  
Ozan ve Mehmet Topal'ın sakatlanması ile Teknik Direktör Advocaat'ın elinde orijinal orta saha olarak sadece Josef de Souza kalırken, iki futbolcunun yetiştirilememesi halinde tek ön libero Souza'ya dönerek Salih ve Alper'den oluşan bir orta saha şablonunun Hollandalı teknik adamın elinde kalan tek alternatif olacağı bildirildi. 
 
Sarı Lacivertli takımda Başakşehir karşısında sergilenen sert futbola takımının aynı şiddette yanıt verilmesi Advocaat'ı memnun ederken soyunma odasında oyuncularını kutladığı öğrenildi. 
 
Soyunma odasında ayrıca penaltı kaçıran Fernandao'yu, Robin Van Persie'nin teselli ettiği ve büyük futbolcuların zaman zaman böyle atışları kaçırabileceği konusunda arkadaşına destek olduğu öğrenildi. 
 
Öte yandan karşılaşma sonrası Teknik Direktör Advocaat'ın yönetimle bir görüşme yaptığı ve şampiyonluk şanslarını arttırdıkları bu dönemde transfere olan ihtiyacını bir kez daha dile getirdiği ortaya çıktı.

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