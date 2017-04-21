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Dursun Özbek'ten 'UEFA Kupası paylaşımı' açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş'ın Lyon'a elenmesinin ardından bugün kulübünün sosyal medya hesabından yapılan UEFA Kupası paylaşımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'da Gündem Özel programına konuk oldu.

Gümdeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, Beşiktaş'ın Lyon'a elenmesinin ardından bugün kulübünün sosyal medya hesabından yapılan UEFA Kupası paylaşımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalar;

"Beşiktaş buraya kadar çok iyi geldi Avrupa'da. Elenmelerine üzüldüm. Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı oyunu için. O paylaşım olmaması gereken bir paylaşımdı. Zamanlaması yanlış oldu. Bu konuda gerekeni yapacağız! O paylaşım olmaması gereken bir paylaşımdı. Zamanlaması yanlış oldu. Bu konuda gerekeni yapacağız!"

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