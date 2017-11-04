Özer Hurmacı 6 ay ceza almasına rağmen forma giydi
Geçtiğimiz günlerde TFF Uyumsuzluk Kurulu tarafından futboldan 6 ay men cezası alan Özer Hurmacı, Fenerbahçe karşısında forma giyerek büyük bir sürprize neden oldu.
Maça yedek kulübesinde başlayan ve 75. dakikada oyuna giren yıldız futbolcunun cezasını ligin 2. yarısında çekeceği için bu maçta forma giyebildiği kaydedildi.
TFF'nin ilgili talimatında cezanın ligin ilk yarısında alınması halinde 2. yarıda çekileceği yer alıyor. Özer eğer cezayı ligin 2. yarısında alsa bir sonraki sezonun ilk yarısında forma giyemeyecekti.
(Ajansspor)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.