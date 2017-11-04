Özer Hurmacı 6 ay ceza almasına rağmen forma giydi

Maça yedek kulübesinde başlayan ve 75. dakikada oyuna giren yıldız futbolcunun cezasını ligin 2. yarısında çekeceği için bu maçta forma giyebildiği kaydedildi.

TFF'nin ilgili talimatında cezanın ligin ilk yarısında alınması halinde 2. yarıda çekileceği yer alıyor. Özer eğer cezayı ligin 2. yarısında alsa bir sonraki sezonun ilk yarısında forma giyemeyecekti.

(Ajansspor)