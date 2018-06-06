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Özkan Sümer: Abdülkadir için bize bir teklif gelmedi

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, genç oyuncuları Abdülkadir Ömür için kendilerine resmi bir teklif gelmediğini ancak basında yer alan boyutta bir öneri gelmesi halinde kulübün, mevcut şartları doğrultusunda bu teklife ilgisiz kalacağını sanmadığını söyledi.

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Sümer, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin  Abdülkadir Ömür için 25 milyon sterlinlik teklife hazırlandığı yönündeki  haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu konuda somut, resmi bir teklifin olmadığını belirten Sümer, "Bir  kısım haberler, aracılar marifetiyle dolaşıyor. Kulübe intikal eden resmi,  elimizde bir şey yok. Yönetimde konuşulmuş bir konu değil. Ama bu boyutta bir  öneri gelirse elbette kulübün, mevcut şartları doğrultusunda ona ilgisiz  kalacağını sanmıyorum." dedi.

Sümer, Yusuf Yazıcı'ya teklifler konusunda ise "Yusuf konusunda teklif  de çok güvenilir değil. Bu teklifler de olasılıklar üzerine, birilerinin  aracılığıyla olan bir şeydi." şeklinde konuştu.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Sümer, "Bir kısım  girişimlerimiz var ama sonuç elde ettiğimiz şu ana kadar hiçbir şey yok. Olumlu  olarak gelişmeler de var, olumsuz gelişmeler de var ama sonuca dayalı bir noktaya  şu anda gelmiş değiliz. Kampa kadar katılmalar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sümer, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarının iki etabının da yurt  dışında gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

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