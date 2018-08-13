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Özkan Sümer: Abdülkadir ve Yusuf'a beklediğimizin altında teklif geldi

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, takımın genç yıldızları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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"Destek böyle zamanda gerekiyor"  - Trabzonpor Kulübü Genel  Koordinatörü Özkan Sümer: - "İyileştirme pat diye ortaya çıkacak bir şey değil.  İyileştirmenin en büyük, en önemli malzemesi de imkan" - "(Yusuf Yazıcı ve  Abdülkadir Ömür) Ekonomik zorlukları aşma konusundaki çözümü bu oyuncuları  vermekte gören bir Trabzonspor şu anda mevcut değil"

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü  Özkan Sümer, iyi şeylerin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu, böyle durumlarda kulübe destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Sümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda 2-0 mağlup  oldukları Medipol Başakşehir maçından dersler çıkarılması gerektiğine dikkati  çekerek, "Dünkü maçta bir kısım eksi, aksağı iyi tespit etmek lazım. Hataları görmeyle bu işleri düzeltemiyorsun. Hataları giderme yolunda nelere ihtiyacın  var. Bunu iyi bilmek lazım. Trabzonspor'un yıllardır en büyük sorunu bu." diye  konuştu.

Bu konuda zaman ve imkan olmak üzere iki şeyde zorlanıldığını ifade  eden Sümer, şöyle devam etti:

"İyileştirme pat diye ortaya çıkacak bir şey değil. İyileştirmenin en büyük, en önemli malzemesi de imkan. Bazen doğruyu bilirsin ama doğruyu yapma imkanınından mahrumsun. Bazen de imkanının el verir ama doğruyu yapabilecek bilgi ve ilişkiden mahrumsun. Biz hep ikinciyi kullandık. İlk söylediğimi kullanabilmek için biraz zamana ihtiyaç var. Mevcut şartlar içinde imkanları hem yaratmak hem  de kullanmak yönünde doğru adımlar atmak gerekiyor."

"Trabzonspor'un böyle zamanda desteğe ihtiyacı var"

Sümer, "İyilikler bir anda oluşmuyor." diyerek, "Destek en önemli ihtiyaçlardan bir tanesidir. Trabzonspor'un böyle zamanda desteğe ihtiyacı var. Bu destek olduğu zaman her şey daha kolay halledilir." ifadelerini kullandı.

Transferde de geçmiş dönemlerden dersler çıkarılması gerektiğini  anlatan Sümer, heyecan, acelecilik ve baskınin bir kısım şeyleri doğru  değerlendirmede problem ortaya çıkardığını dile getirdi.

Yusuf ve Abdülkadir konusu

Özkan Sümer, genç oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür konusunda  daha önce söyledikleri noktada olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu oyuncularla ilgili Trabzonspor'un ilgi gösterdiği herhangi bir öneri, teklif yok. Tabii bir kısım söylemler çıkıyor, resmi olan teklifler oldu. Abdülkadir'e geçenlerde herkesin bildiği açıklamaların yapıldığı gibi öneri geldi ama sportif anlamda ihtiyaç duyduğumuz bu oyuncuya ekonomik olarak ona ifade  edilen rakamların altında bir rakamla karşılaştık. Yusuf'ta da aynı. Ekonomik  zorlukları aşma konusundaki çözümü bu oyuncuları vermekte gören bir Trabzonspor şu anda mevcut değil."

(AA)

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