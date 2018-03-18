Özkan Sümer: Muharrem Usta bana aday olmayacağını söyledi

Bordo mavili kulübün 29-30 Mart'ta çoğunluk sağlanamazsa 7-8 Nisan'da yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Muharrem Usta'nın aday olmayacağı merak konusuydu.

Trabzonspor eski başkanlarından Özkan Sümer kendisinin başkan Muharrem Usta ile görüştüğünü belirterek “Sayın Muharrem Usta asla aday olmayacağını bir kez daha söyledi. Şahsımla yaptığı görüşmede kongreye dahi katılmayabileceğini açık olarak ifade etti” dedi. sözleriyle Muharrem Usta'nın adaylık sorularına da noktayı koymuş oldu.