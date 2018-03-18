Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Özkan Sümer: Muharrem Usta bana aday olmayacağını söyledi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın olağanüstü genel kurulda başkan adayı olup olmayacağı belli oldu.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bordo mavili kulübün 29-30 Mart'ta çoğunluk sağlanamazsa 7-8 Nisan'da yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Muharrem Usta'nın aday olmayacağı merak konusuydu.

Trabzonspor eski başkanlarından Özkan Sümer kendisinin başkan Muharrem Usta ile görüştüğünü belirterek “Sayın Muharrem Usta asla aday olmayacağını bir kez daha söyledi. Şahsımla yaptığı görüşmede kongreye dahi katılmayabileceğini açık olarak ifade etti” dedi.  sözleriyle Muharrem Usta'nın adaylık sorularına da noktayı koymuş oldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi, final maçları Diyarbakır´da oynanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi, final maçları Diyarbakır´da oynanacak

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA