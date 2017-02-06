Ozzi'yi görsenize!

Beşiktaş maçında hem rakibin 10 kişi kalmasına neden olan, hem de skoru belirleyen golü atarak maçın en çok konuşulan ismi olan Van Persie eleştirilere yanıt verdi. Derbide yaşanan gerilimin kendisinden kaynaklanmadığını ileri süren Fenerbahçe’nin Hollandalı starı faturayı Beşiktaş’ın kaptanı Oğuzhan’a çıkarttı.

TRİBÜNLERİ DE GERDİ!

Van Persie, şöyle konuştu: “Oğuzhan daha karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren yaptığı hareketlerle beni ve diğer Fenerbahçeli futbolcuları tahrik etti. Sürekli olarak maçın atmosferini artıracak davranışlarda bulundu. Hakeme de gerekli gereksiz itiraz ederek, tribünlerin gerilmesine neden oldu. Bütün tartışmalar böyle başladı.”

GEREKSİZ YERE SALDIRDI

Tosiç ile yaşadığı tartışmaya da değinen yıldız futbolcu, “Kart pozisyonunun öncesinde bir ikili mücadele yaşadık. Maç içinde böyle mücadeleler olur. Ben o pozisyon sonrası hemen oyuna devam etmek için ayağa kalktım. Ancak Tosiç birden üzerime yürüdü. Hakemin burada kırmızı kart göstermesi doğru karardı.”

Oğuzhan, RVP’yi sildi

Gergin derbi kankaların arasını açtı. Arsenal’in alt yapısından yeti- şen Oğuzhan Özyakup, o dönemde İngiliz ekibinde oynayan Van Persie’yle önceki akşamki maça kadar çok yakın arkadaşdı. Ozzi daha önce Hollandalı futbolcuyu idolü olarak gösterirken, İstanbul’da da sık sık biraraya geliyordu. Ancak derbide ikili arasında yaşanan tartışmaların ardından Oğuzhan, yıldız futbolcu ile 2013’te çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından sildi.

3 gün önce övmüştü

Oğuzhan birkaç gün önce NTV Spor’da yayınlanan “Futbolun Renkleri” programında Robin Van Persie’yi övmüştü. Beşiktaşlı oyuncu, “Arsenal’e gittiğimde Persie’e orada kaptandı. O ve ailesi bana inanılmaz şekilde iyi baktılar. Kanatları altına altılar. Onlara çok şey borçluyum. Ben de Fener’e gelince alışmaları için yardım ettim. Sonuçta insan olarak, oyuncu olarak örnek aldığım biri” demişti.