Paco Alcacer'den Juventus itirafı

Barcelona'nın sezon başında Valencia'dan transfer ettiği 23 yaşındaki forvet Paco Alcacer, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Juventus maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın La Liga'da Real Sociedad'ı 3-2 yendiği maçta ilk 11 başlayan ve takımının 3. golünü kaydeden Paco Alcacer, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 3-0 yenildikleri Juventus'a karşı rövanş maçı hakkında konuştu. İspanyol golcü, PSG karşısında başardıkları geri dönüşün daha zor olduğuna dikkat çekti.

Alcacer, ''Kağıt üzerinde, PSG'ye karşı geri dönüşümüz daha zordu. Çünkü ilk maçı 4-0 kaybetmiştik. Ama buna rağmen turu atladık. Şimdi 3-0 yenildik, sonuna kadar savaşıp, turu geçmeye çalışacağız'' dedi.

30 milyon Euro'ya Valencia'dan transfer edilen Paco Alcacer, bu sezon Barcelona formasıyla La Liga'da 17 maça çıkarken 4 gol attı.