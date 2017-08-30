Palmeiras'ta kadro dışı bırakılan Felipe Melo takıma döndü

Palmeiras'tan ayrılacağı iddia edilen ve Türkiye'den de teklifler alan Felipe Melo, yapılan son görüşmelerden sonra affedildi. Melo'nun geçtiğimiz hafta yöneticilerden Alexandre Mattos ve teknik direktör Cuca ile görüşme yaptığı ortaya çıktı. Brezilya basınında yer alan haberde görüşmenin olumlu geçtiği ve Melo'nun affedildiği belirtildi.

Palmeiras Teknik Direktörü Cuca, Palmeiras'ın ligde 9 Eylül'de Atletico Mineiro ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edecek.

YAŞANANLARDAN SONRA TÜRKİYE'DEN TEKLİFLERİ AÇIKLADI

Kadro dışı kalmasının ardından hakkında iddialar çıkan Melo, Türkiye'den de teklif aldığını itiraf etmişti.

Türkiye'den aldığı 2 teklifi reddettiğini belirten Brezilyalı oyuncu, ''2 Türk kulübü bana teklif yaptı, ancak Galatasaray'dan teklif gelmedi, iki teklifi de reddettim. Brezilya'da da şu anda bana teklif yapan bir takım yok'' ifadelerini kullanmıştı.

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