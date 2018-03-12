PAOK-AEK maçında başkan Savvidis sahaya silahla daldı

Avrupa bu olayı konuşuyor. Dün gece yaşananlarla futbola kara leke sürüldü. Yunanistan Süper Ligi’nde 25. hafta mücadelesinde PAOK-AEK maçı yarıda kaldı. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta PAOK, 90’da kornerden gelen topta golü buldu ancak ofsayt nedeniyle iptal edildi. Maça damga vuran adam ise PAOK Başkanı oldu.

Bu esnada gole sevinen PAOK tribünleri olumsuz karar sonrası yıkıldı. Sahaya meşaleler atılırken, PAOK Başkanı ve yöneticileri de hakeme itiraz için sahaya girdi. Yöneticilerin belinde silah olması endişe yarattı. Hakemler maçı durdurarak içeriye gitti. AEK kulübünün Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre PAOK Başkanı Savvidis, AEK'dan Vassilis Dimitriadis'a saldırdı. Aynı şekilde sportif direktör Lubos Michel'in de Nova gazetesinden bir kişiye saldırdığı söyleniyor.

Savvidis hakemin kararını protesto etmek için oyunculara maçı bırakıp stadı terk etmelerini söyledi. Portekizli Vieirinha ise buna karşı çıkarak maça devam etmek istediklerini bildirdi. Öte yandan PAOK Sportif Direktörü Lubos Michel iptal edilen gol sonrası adeta çılgına döndü. Sahaya giren Michel'in hakeme giderek, "Bittin sen" dediği iddia edildi.