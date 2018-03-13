PAOK'un silahlı başkanı Ivan Savvidis, davranışından dolayı özür diledi

Yunanistan Ligi'nde olaylı geçen PAOK - AEK maçının son dakikalarında PAOK'un attığı golün sayılmamasının ardından PAOK Başkanı Ivan Savvidis, sahaya silahıyla girmişti. Olay, Yunanistan ve dünya genelinde geniş yankı getirirken Ivan Savvidis'ten özür mesajı geldi.

50 yaşındaki başkan Ivan Savvidis, yayımladığı özür mektubunda şu sözleri kullandı;

''AMACIM ZARAR VERMEK DEĞİLDİ''

''Tüm PAOK, Yunan ve dünya taraftarlarından özür diliyorum. Yaptığım şeyden dolayı çok üzgünüm. Sahaya öyle girmeye hakkım yoktu. Duygularım böyle bir şey yapmaya itti. İnanın bana amacım karşı takıma veya hakeme zarar vermek değildi. Kesinlikle kimseyi tehdit etmedim. Adil bir futbol için mücadelemi devam ettireceğim. Tekrardan herkesten özür dilerim''

PAOK - AEK, 0-0 devam eden maçın uzatma dakikalarında çıkan olayların ardından tatil edilmiş, ardından Yunanistan Federasyonu, ligi askıya alma kararı almıştı. (Sporx)