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Paris Saint Germain, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilebilir

Sezon başında Neymar ve Mbappe transferleriyle futboldaki transfer piyasasını baştan aşağı değiştiren Paris Saint-Germain, UEFA ile karşı karşıya geldi.

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Financial Times'ın haberine göre UEFA, PSG'nin 200 milyon Euro'yu bulan sponsorluk anlaşmalarını abartılı bularak soruşturma başlattı.

SPONSORLUK ANLAŞMALARI İNCELENECEK!

Sadece Neymar ve Mbappe transferleri için 400 milyon Euro harcayan PSG'nin UEFA tarafından Financial Fair-Play soruşturmasına girdiği ve kulübün sponsorluk anlaşmalarının inceleneceği belirtildi.

1 YIL MEN CEZASI GELEBİLİR

İncelemelerin ardından Financial Fair-Play'e uygun olmayan bir anlaşma görülmesi halinde PSG'ye Avrupa'dan 1 yıl men cezası gelebilir.

(Sporx)

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